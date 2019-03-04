Русский музей заработает на похищении картины Куинджи

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена в конце января из Третьяковской галереи и затем возвращена на выставку, стала мотивом новой линейки сувениров Государственного Русского музея. Как отмечает ТАСС, в Instagram музея появились фотографии с изображением серии сувениров. В частности, в продажу поступят две сумки, футболка, передник и другие вещи с изображением картины Архипа Куинджи. Стоимость сувениров пока не разглашается.

Как отмечает телеканал «360», сегодня в 11:00 Русский музей проведет онлайн-трансляцию встречи с реставраторами, которые расскажут о состоянии картины «Ай-Петри. Крым». Ранее сообщалось, что во время похищения произведение искусства не получило серьезных повреждений, если не принимать во внимание незначительных потёртостей.

Картину 27 января на глазах у других посетителей выставки похитил уроженец Феодосии Денис Чуприков, подчёркивает ФедералПресс. Он был задержан стражами порядка уже не следующий день. Позже полотно было обнаружено в Одинцовском районе Подмосковья.

Позже похититель произведения искусства рассказал, что пошел на преступление, потому что хотел «привлечь к себе внимание». Кроме того, в ходе судебного заседания Чуприков полностью признал свою вину и «чистосердечно раскаялся», сообщает RT.





