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Русский экзархат в Западной Европе решил не подчиняться патриархату в Константинополе

24 Февраля 2019 в 14:24
Русский экзархат в Западной Европе решил не подчиняться патриархату в Константинополе

Несмотря на решение Константинопольского патриархата об упразднении русского экзархата в Западной Европе, его представители проголосовали против роспуска. Об этом проинформировало РИА Новости со ссылкой на архиепископию.

По результатам голосования против воли Константинополя выступил 191 человек из 206.

«Предстоит определиться с дальнейшим каноническим путём», - заявил представитель архиепископии.

Западноевропейский экзархат русских приходов был упразднен решением Константинопольского патриархата в ноябре 2018 года.

Напомним, заявив, что действия Константинопольского патриархата являются внешним вмешательством, духовенство русского экзархата Западной Европы приняло решение обсудить решение Константинополя на Генассамблее 23 февраля.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал ожидаемым шаг со стороны РПЦЗ против Константинопольского патриархата.

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