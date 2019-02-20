Среда
20 февраля
USD 66.2
EUR 74.82
Горячие новости

Русских хакеров признали самыми быстрыми

20 Февраля 2019 в 08:25
Русских хакеров признали самыми быстрыми

Российским хакерам требуется чуть меньше 19 минут для внедрения в сеть организации. Об этом говорится в докладе американской компании, специализирующейся на технологиях кибербезопасности CrowdStrike, сообщает НСН.

Специалисты провели расследование более 30 тысяч кибератак, произошедших в 2018 году. Они выяснили, что пока российским хакерам достаточно менее 19 минут, чтобы перейти от первоначальной «жертвы» к захвату всей организации, злоумышленникам из Северной Кореи необходимо порядка 2 часов 20 минут, из Китая — около 4 часов. Хакерам из Ирана, по результатам исследования, требуется примерно 5 часов 9 минут. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.