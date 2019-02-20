Русских хакеров признали самыми быстрыми

Российским хакерам требуется чуть меньше 19 минут для внедрения в сеть организации. Об этом говорится в докладе американской компании, специализирующейся на технологиях кибербезопасности CrowdStrike, сообщает НСН.

Специалисты провели расследование более 30 тысяч кибератак, произошедших в 2018 году. Они выяснили, что пока российским хакерам достаточно менее 19 минут, чтобы перейти от первоначальной «жертвы» к захвату всей организации, злоумышленникам из Северной Кореи необходимо порядка 2 часов 20 минут, из Китая — около 4 часов. Хакерам из Ирана, по результатам исследования, требуется примерно 5 часов 9 минут.