«Русские Витязи» начали выступление на «НАШЕСТВИИ»

Над полем фестиваля «НАШЕСТВИЕ» началось красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».

Гости фестиваля увидят программу, в которой будут групповые вращения вокруг продольной оси в пилотажном порядке «клин», двойной боевой разворот, «ухо», «бочка» и другие сложные и запоминающиеся фигуры высшего пилотажа.

Еще одно выступление пилотажной группы запланировано на воскресенье, 5 августа.

Напомним, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.