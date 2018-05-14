Руспродсоюз: Маркировка вредных продуктов разрушит экспорт

В России необходимо ввести зеленую маркировку сбалансированных по белкам, жирам и углеводам продуктов питания. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. А вот вводить маркировку по принципу «Светофор» нельзя – красные указатели на товарах разрушат российский экспорт.

«Концепция такой маркировки будет входить в противовес экспорту – это точно. Нас на мировых рынках и так особо не ждут. Если у нас будут маркироваться продукты вредными внутри России, то вы попробуйте такой продукт вывести на экспорт. Там любой маркетолог скажет, что вот этот продукт считается в стране происхождения вредным», - заявил он.

По мнению Вострикова, производителям необходимо дать право маркировать зеленым только сбалансированные продукты.

«Если мы хотим задавать тон здорового продукта, то давайте маркировать только те продукты, которые по белково-углеводно-жировому составу соответствуют нормам диетологов. Пусть это будет в продукции предприятия из 100 продуктов лишь один. Но тот, кто заботится о своем здоровье, будет искать именно его», - считает исполнительный директор «Руспродсоюза».

Ранее Роспотребнадзор разработал для производителей методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов по принципу светофора. Маркеры – зеленый, желтый, красный – должны указывать покупателю на степень полезности продукта. Глава ведомства Анна Попова заявила, что пилотный проект «Светофор» может стартовать уже в начале лета 2018 года.