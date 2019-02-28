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«Русофобские потуги». Песков об интересе США к доходам Путина

28 Февраля 2019 в 14:34
«Русофобские потуги». Песков об интересе США к доходам Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на инициативу американских сенаторов, которые предложили разведке США подготовить информацию о доходах и имуществе Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, глава государства, скорее всего, даже не слышал о таком предложении членов Конгресса, отмечает RT. «Честно говоря, что ли своих забот у них мало? Но, видимо, они в этом видят свою работу», — заметил Песков, комментируя повышенную активность высокопоставленных лиц США к делам России. Он также призвал не относиться серьёзно к таким инициативам.

Как отмечают «Дни.ру», законодательная инициатива американских сенаторов озаглавлена как «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина». Это не первая подобная попытка в США заняться имуществом российского лидера. Так, в январе 2019 года в сенате появился проект «Закона о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Авторы документа потребовали представить информацию о финансовом состоянии и активах Путина.

Все подобные инициативы возникают на фоне обвинений со стороны Вашингтона в адрес Москвы во вмешательстве в избирательный процесс в США в 2016 году. В России подобные заявления отвергают и называют «бредом».

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