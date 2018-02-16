Русфонд приступил к акции по привлечению доноров костного мозга

С 10 по 25 февраля 2018 года в Москве пройдет донорская акция. Ее цель – пополнение базы данных Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В 2018 году аналогичные акции пройдут в 20 регионах России, они будут организованы с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. В объединенной базе зарегистрированы 79,2 тыс. потенциальных доноров (из них 74,9 тыс. – доноры из 14 российских локальных регистров и 4,3 тыс. – доноры из Казахстана).

Развитие донорства является очень важным направлением, так как многих больных может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) именно от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Поиск и активация неродственного донора в России стоит 450 тыс. руб., за рубежом – около 1,4 млн руб. Многим такие суммы не по карману – были случаи отказа от трансплантаций.

За последние пять лет благодаря российским донорам в нашей стране сделано около 200 ТКМ. В 2016 году доля трансплантаций от российских доноров составила 25% общего числа всех неродственных ТКМ в России. Чтобы соответствовать мировым стандартам, нужно как минимум 50%.