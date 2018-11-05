РУСАЛ «меняет прописку» на российскую

Компания РУСАЛ отказывается от регистрации на острове Джерси и будет перерегистрирована в России в качестве международной компании. Такое решение принял совет директоров, говорится в заявлении руководства, распространенном на Гонконгской фондовой бирже.

«После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», — указано в сообщении.

В заявлении также говорится, что на должность гендиректора РУСАЛа был утвержден Евгений Никитин.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании за 9 месяцев текущего года составила 1,549 млрд долларов, показав рост в 98,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле акции РУСАЛа на Гонконгской бирже подорожали почти на 12%, пишет RT.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании офшорных зон на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининградской области. Резидентами российских офшоров могут стать иностранные компании, созданные до 1 января 2018 года и зарегистрированные за рубежом.