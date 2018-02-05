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Руководящий политический орган намерены создать в российской армии

5 Февраля 2018 в 14:36
Руководящий политический орган намерены создать в российской армии

В российской армии планируется создание главного военно-политического управления, пишет «Интерфакс». Оно будет образовано на базе уже существующих воспитательных структур, заявил зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Такой организационно-политический и идеологический орган целесообразно формировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил — правопреемника бывшего главка по воспитательной работе», — пояснил Каньшин.

Он отметил, что главное военно-идеологическое управление должно будет обладать широкими полномочиями, и одним переименованием ГУРЛС дело не должно ограничиваться. 

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