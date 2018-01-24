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Общество

Руководство скорой помощи обвинили в замалчивании нападений

24 Января 2018 в 13:28
Руководство скорой помощи обвинили в замалчивании нападений
В пресс-центре НСН врач рассказал об отношении руководства скорой помощи к нападениям. 

Руководство скорой помощи старается замолчать случаи нападений на сотрудников. В реальности такие случаи происходят гораздо чаще, чем фиксируется статистикой. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Врачи скорой помощи бьют тревогу: полиция не защищает от нападений!» рассказал фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков.

«По статистике, более тысячи нападений на врачей скорой помощи. Реально цифра в три-четыре раза больше. Очень многое зависит руководителей на местах. Очень не любят наши руководители производственных травм и нападений. У нас много приезжих из регионов, поскольку в Москве зарплата лучше. Они готовы терпеть нападения, пыль глотать, работать на полторы ставки. Они набирают ипотеку и становятся рабам и системы. Если иногородний сотрудник начнет раздувать историю с нападениями, ему сделают полуторасуточный график, он саму уйдет. Потерять работу в скорой проще простого. Поэтому в скорую стараются москвичей не брать», - посетовал Беляков.

Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал в эфире НСН, что на сотрудников скорой нападают даже полицейские.

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