Руководство парка Горького начало служебное расследование по поводу корпоратива со стриптизершами

Администрация парка Горького выясняет, кто организовал для сотрудников корпоратив накануне 23 февраля с приглашением девушек, которые выступили в офисе стиле стрип-пластика. Об этом официально заявили представители пресс-службы парка.

«Мы обязательно проведём служебное расследование и разберёмся в сложившейся ситуации», - говорится в официальном сообщении.

Пресс-служба от лица администрации парка Горького поблагодарила журналистов «за сообщение о недопустимом поведении сотрудников на рабочих местах».