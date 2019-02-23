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Руководство парка Горького начало служебное расследование по поводу корпоратива со стриптизершами

23 Февраля 2019 в 11:35
Руководство парка Горького начало служебное расследование по поводу корпоратива со стриптизершами

Администрация парка Горького выясняет, кто организовал для сотрудников корпоратив накануне 23 февраля с приглашением девушек, которые выступили в офисе стиле стрип-пластика. Об этом официально заявили представители пресс-службы парка.

«Мы обязательно проведём служебное расследование и разберёмся в сложившейся ситуации», - говорится в официальном сообщении.

Пресс-служба от лица администрации парка Горького поблагодарила журналистов «за сообщение о недопустимом поведении сотрудников на рабочих местах».

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