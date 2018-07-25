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Руководство «КамАЗа» активно поощряет пожилых рабочих

25 Июля 2018 в 18:48
Руководство «КамАЗа» активно поощряет пожилых рабочих

Сотрудники в возрасте, особенно рабочих специальностей, востребованы на «КамАЗе». Об этом рассказал изданию ВЗГЛЯД генеральный директор российского производителя грузовиков и дизелей Сергей Когогин. Он отметил, что рабочие специалисты с серьёзным опытом работы ценятся в плане наставничества, поскольку молодые сотрудники нуждаются в практической поддержке.

Таким образом Когогин прокомментировал рассматриваемый Госдумой законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. Гендиректор отметил, что «КамАЗу» вообще не хватает молодых сотрудников, которые не спешат связать свою карьеру с реальным производством. Поэтому на предприятии никто даже н задумывается об увольнении по возрасту опытных рабочих.

Глава «КамАЗа» также подчеркнул, что на предприятии стремятся обеспечить социальную поддержку пожилых сотрудников. Для них организованы ежегодные диспансеризации, профессиональные осмотры, выдаются путевки в санатории. Кроме того, всем работникам компенсируются расходы на питание, им предоставляются скидки и бонусы.

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