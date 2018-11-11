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Рукопожатие у Триумфальной арки. Путин показал Трампу большой палец

11 Ноября 2018 в 14:35
Рукопожатие у Триумфальной арки. Путин показал Трампу большой палец

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже и обменялись рукопожатиями. Лидеры прибыли во Францию на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Путин прибыл к месту проведения церемонии прямо из аэропорта. Он сразу проследовал к своему месту на трибуне у подножия Триумфальной арки – в первом ряду, по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

По пути Путин пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании. Путин показал Трампу поднятый вверх палец и, похлопав американского лидера по плечу, занял свое место, пишет РИА Новости.


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