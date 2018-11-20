Рухнул: Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов

Курс биткоина опустился ниже до отметки 4 600 долларов. Об этом сообщает Reuters, подчёркивая, что в последний раз криптовалюта стоила так дешево в начале октября 2017-го. Эксперты напоминают, что среднерыночная цена биткоина начала резко падать 7 ноября, подчёркивает RT.

Напомним, ранее стало известно, что майнинг криптовалют требует больше энергозатрат, чем добыча полезных ископаемых. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability. Отмечается, что на добычу биткоинов в год тратится столько электроэнергии, сколько израсходовала вся Дания целиком - 30 миллиардах КВт*ч. Своим исследованием автор Макс Краузе хотел напомнить человечеству о реальной стоимости новой технологии.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещёв в эфире НСН рассказал, что будущее за «зелёным» майнингом, для которого уже есть платформа. Он заверил, что со временем добыча криптовалют станет экологичнее