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Рудковская готова примириться с нетрадиционной ориентацией сына

4 Марта 2019 в 21:44
Рудковская готова примириться с нетрадиционной ориентацией сына

В интервью Ксении Собчак продюсер Яна Рудковская поведала, что будет, если Саша, её младший сын от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вырастет геем, пишет «Свободная пресса».

По словам Рудковской, когда мальчик надевает мамины туфли в четыре года — это все мило, но когда он начинает играть в куклы и интересоваться маминой косметикой — это уже серьезно.

Продюсер уверена, что она смирится с любым решением Саши, но тогда он покинет Россию и будет жить за границей, где общество более толерантное.

12 сентября 2009 года Яна Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. С ним Рудковская начала публичные отношения после участия Димы Билана в «Евровидении 2008»: Плющенко участвовал в выступлении певца. 6 января 2013 года у супругов родился сын Александр (Гном Гномыч), крёстным отцом Александра стал певец Дима Билан. В 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались в церкви.

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