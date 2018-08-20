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Руцкой: Ельцин пытался сбежать в посольство США во время путча 1991 года

20 Августа 2018 в 07:45
Руцкой: Ельцин пытался сбежать в посольство США во время путча 1991 года

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации и бывший вице-президент РФ Александр Руцкой рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» свою версию событий августа 1991 года, когда в СССР была предпринята попытка госпереворота.

По словам Руцкого, во время трехдневного путча бывший глава России Борис Ельцин злоупотреблял алкоголем и предпринимал попытки сбежать в американское посольство.

«Как можно назвать "исключительной мужественностью" трёхсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?», — ответил Руцкой на вопрос журналиста «МК» о приписываемом Ельцину решительном и уверенном поведении в те дни, пишет Газета.ру.

Руцкой, который был вице-президентом при первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине, также заявил, что после победы над ГКЧП Ельцин «уехал пировать победу» с теми, кто скрывался с ним «в бомбоубежище здания Верховного совета РСФСР, и демприспешниками», сообщает RT.

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