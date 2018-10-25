«Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Казанский «Рубин» на домашнем поле переиграл со счетом 1:0 московское «Динамо» в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.

В четвертьфинале казанцы сыграют с победителем встречи между «Локомотивом» и «Енисеем», который пройдет 31 октября. В полуфинал выйдет победитель двухматчевого противостояния.

«Рубин» был обладателем Кубка России в 2012 году, передает ТАСС.

Как ранее сообщала НСН, обладатель Кубка России 2018 года футбольный клуб «Тосно» прекратил свое существование. Об этом заявил владелец команды Максим Левченко. Причиной стали финансовые трудности. Из-за этого клуб не смог получить лицензию на участие в еврокубках, а руководство начало задерживать игрокам зарплаты. Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал такую ситуацию позорной для российского футбола.