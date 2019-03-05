«Рубин» выплатил все долги перед Караденизом

Казанский футбольный клуб «Рубин» выплатил все долги бывшему нападающему команды Гекденизу Караденизу. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова.



«Мы уже погасили задолженность за счет средств, которые были на счетах клуба. Мы никогда не отказывались, что будем отдавать долг. Раньше не было возможности, сейчас деньги появились. У нас была задолженность перед ним за два с половиной месяца. Первую часть мы ему выплатили в феврале, а сейчас все закрыли», - рассказал Сайманов.

По его словам выплатить долги помогла продажа футболиста Сердара Азмуна «Зениту».

Напомним, Карадениз жаловался в Российский футбольный союз. По его словам, руководство «Рубина» не расплатилось с ним полностью.

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