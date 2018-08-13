РСПП призывает не вводить дополнительные налоги на обрабатывающие компании

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин просит Владимира Путина отказаться от изъятия дополнительных доходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. В подготовленном обращении Шохин призывает не принимать эту инициативу, поскольку она может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных отечественных предприятий, передаёт ТАСС.

РСПП оценивает потери российского фондового рынка из-за возможного повышения фискальной нагрузки в три триллиона рублей. На прошлой неделе стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать ежегодно 500 миллиардов рублей сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей. Очередное совещание, посвящённое этой инициативе пройдёт во вторник, 14 августа, в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.