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РСПП призывает не вводить дополнительные налоги на обрабатывающие компании

13 Августа 2018 в 19:08
РСПП призывает не вводить дополнительные налоги на обрабатывающие компании

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин просит Владимира Путина отказаться от изъятия дополнительных доходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. В подготовленном обращении Шохин призывает не принимать эту инициативу, поскольку она может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных отечественных предприятий, передаёт ТАСС.

РСПП оценивает потери российского фондового рынка из-за возможного повышения фискальной нагрузки в три триллиона рублей. На прошлой неделе стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать ежегодно 500 миллиардов рублей сверхдоходов компаний горно-металлургической и химической отраслей. Очередное совещание, посвящённое этой инициативе пройдёт во вторник, 14 августа, в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

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