Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Горячие новости

РПЦ согласна с решением Польской церкви по украинским раскольникам

16 Ноября 2018 в 19:54
РПЦ согласна с решением Польской церкви по украинским раскольникам
ФОТО: flickr.com // Настя Массальская

Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви запретить своим клирикам вступать в литургическое и молитвенное общение с представителями неканонических организаций на Украине, сообщает РИА Новости.

Польская православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты со священниками непризнанного киевского патриархата, говорится в сообщении по итогам собора епископов, распространенном в пятницу. В заявлении отмечается, что "лица, лишенные рукоположения во епископа и священства, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви", но "их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок", передаёт информационное агентство.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться попытка украинских властей вытеснить РПЦ с территории страны.

По словам протодьякона, призыв украинских властей вписывается в государственную политику.

«И хотя такая политика незаконна с точки зрения нынешнего украинского законодательства, однако это показатель готовности нарушить принципы свободы совести, прописанной в Конституции» - отметил Кураев.  



Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.