РПЦ не поддержала идею сохранения продажи пива на стадионах

В Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, передает РИА «Новости».

«Мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом»,— заявил РИА «Новости» представитель Московского патриархата Валерий Доронкин.

С идеей сохранения реализация пива на стадионах после окончания Чемпионата мира 2018 года обратился к Владимиру Путину глава Татарстана Рустам Минниханов. В Совете муфтиев России ранее также не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах.