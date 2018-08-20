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РПЦ начала прием заявок на конкурс имени Надежды Монетовой

20 Августа 2018 в 20:45
РПЦ начала прием заявок на конкурс имени Надежды Монетовой

Русская православная церковь начала прием заявок на всероссийский конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетовой для социальных работников церковных и светских организаций, передает ТАСС.

Заявки принимаются до 30 сентября. Победителя определит в конце октября. Лауреату вручат памятный нагрудный знак и денежную премию.

Уроженца Ряжска Рязанской области, мать двоих детей Надежда Монетова была сотрудницей православного движения «Курский вокзал. Бездомные, дети». Девушка познакомилась с организацией, когда была вынуждена вынуждена попрошайничать, чтобы прокормить себя и маленького ребенка. Со временем она смогла вернуться к нормальной социальной жизни. В ночь с 19 на 20 марта на железнодорожном вокзале города Рязань Надежда Монетова была убита рецидивистом. Ей было 28 лет.

Ежегодная премия ее имени была учреждена Синодальным отделом по благотворительности в 2013 году.

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