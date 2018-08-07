РПЦ комментирует ДТП с участием священника

Сектор коммуникаций епархиального информационного отдела сообщает, что архимандрит Серафим (Шкредь), настоятель Сампсониевского собора Санкт-Петербурга, совершал частное паломничество.

Aвтомобиль BMW X5, в салоне которого в качестве пассажира находился архимандрит Серафим, 4 августа в 9:15 в Аркадакском районе Саратовской области столкнулся с «Ладой-Калиной». От удара погибла пассажирка отечественного автомобиля, водитель госпитализирован с травмами. Архимандрит Серафим и водитель Мариан Романцов не пострадали.

Против Романцова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 7 августа он взят под домашний арест.

Архимандрит Серафим выразил соболезнования семье погибшей, сообщает ИА «Вода живая».

Архимандрит Серафим родился в 1979 году в Подмосковье, окончил Киевскую духовную академию, служил в Житомирской и Орловской епархиях. В 2001 году был пострижен в монашество и рукоположен в сан диакона, в 2003-м - в сан священника. В 2004-м был возведен в сан игумена, в 2006-м - в сан архимандрита. С 2009 года нес послушания в Саранской епархии. В марте 2015 года перешел в Санкт-Петербургскую епархию.