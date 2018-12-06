Розенбаум во время полета спас пассажирку

Народный артист России, певец Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание.

Музыкант сделал женщине искусственное дыхание, передает «Интерфакс».

Пассажирка пришла в сознание, в аэропорту ее передали медикам.

Розенбаум — дипломированный врач.

Как уточняет Крымское информационное агентство, о гражданском поступке исполнителя на своей странице в Facebook рассказал очевидец событий крымчанин Константин Кнырик.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил, что по предложению НСН готов представить министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову к награде за оказание первой помощи пассажиру на борту самолета.