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Розенбаум во время полета спас пассажирку

6 Декабря 2018 в 21:50
Розенбаум во время полета спас пассажирку

Народный артист России, певец Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание.

Музыкант сделал женщине искусственное дыхание, передает «Интерфакс».

Пассажирка пришла в сознание, в аэропорту ее передали медикам.

Розенбаум — дипломированный врач.

Как уточняет Крымское информационное агентство, о гражданском поступке исполнителя на своей странице в Facebook рассказал очевидец событий крымчанин Константин Кнырик.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил, что по предложению НСН готов представить министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову к награде за оказание первой помощи пассажиру на борту самолета.

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