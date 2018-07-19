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Розенбаум опроверг сообщения о его борьбе с онкологией

19 Июля 2018 в 14:14
Розенбаум опроверг сообщения о его борьбе с онкологией

Певец Александр Розенбаум опроверг сообщения о том, что у него якобы обнаружен рак. По его словам, он прекрасно себя чувствует и на данный момент находится в отпуске. Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

«Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал артист.

Ранее певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзор рассказал о том, что у Розенбаума обнаружено онкологическое заболевание, пишет «Свободная пресса». Об этом он заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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