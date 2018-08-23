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Роза Сябитова намерена стрясти с издателей 5 млн рублей

23 Августа 2018 в 18:23
Роза Сябитова намерена стрясти с издателей 5 млн рублей

Кунцевский суд Москвы принял иск от телеведущей и бизнес-леди Розы Сябитовой в адрес издательства «Центрполиграф» о нарушении авторских прав.

По словам Сябитовой, издательство заключило с ней договор на издание 12 книг, в том числе «Как влюбить в себя кого угодно» и «Почему одних любят, а на других женятся». Договор действовал с 2009 по 2011 год. После этого издатель продал сочинения известному порталу онлайн-литературы.

В настоящее время книги Сябитовой сняты с продажи, однако, компенсацию издатель платить не собирается. Телеведущая намерена добиваться возмещения ущерба через суд. Она надеется получить 5 млн рублей, сообщает телеканал «360».

 

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