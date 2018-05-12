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Роулинг раскрыла нюансы личности Трампа по подписи

12 Мая 2018 в 14:58
Роулинг раскрыла нюансы личности Трампа по подписи

Писательница Джоан Роулинг проанализировала подпись президента США Дональда Трампа и раскрыла характерные черты его личности. Об этом сообщили СМИ.

Отмечается, что Роулинг ответила на вопрос одного из пользователей, который задался вопросом, почему подпись Трампа такая крупная.

«С негативной точки зрения, большая подпись означает, что перед нами высокомерный, надменный человек, которому нужны публичные комплименты и признание, показная и фальшивая личность, которой может овладевать мания величия с недостатком критического мышления», — ответила Роулинг скриншотом с сайта графологии.

Автор поттерианы добавила, что не верила в прочитанное до настоящего момента.

Президент США Дональд Трамп известен своей размашистой подписью и часто демонстрирует ее на документах, пишет Газета.ру

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