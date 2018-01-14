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Роухани назвал провальными попытки Трампа подорвать ядерную сделку

14 Января 2018 в 12:18
Роухани назвал провальными попытки Трампа подорвать ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп еще в течении года до своего избрания предпринимал неоднократные попытки подорвать соглашение по ядерной сделке и Ираном, однако все они провалились. Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Роухани.

«Это означает, что международные договоренности успешны. Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю,… пренебречь общественным мнением», — сказал Роухани, слова которого приводит телеканал Press TV.

Ране Трамп потребовал от ЕС пересмотреть соглашение по ядерной сделке и Ираном. В Брюсселе согласились рассмотреть заявление американского лидера и последствия, к которым оно может привести. При этом в ЕС заверили, что останутся привержены Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

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