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Ротенберг ответил на ввод санкций ЕС из-за Крымского моста

31 Июля 2018 в 14:34
Ротенберг ответил на ввод санкций ЕС из-за Крымского моста

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, владелец двух из шести компаний, попавших под санкции ЕС из-за Крымского моста, прокомментировал данную меру воздействия европейских стран, пишут «Ведомости».

По его словам, автомобильный мост уже построен, осталось завершить возведение железнодорожного. Если кому-то не нравится проект строительства моста, это его проблемы, заявил Ротенберг. Он подчеркнул, что все причастные к строительству моста гордятся своей работой.

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят ЖД. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — заявил бизнесмен.

Ранее Евросоюз внёс в санкционный список шесть российских компаний, занимающихся строительством Крымского моста, напоминает КИА. Среди них оказались два предприятия Ротенберга, а также четыре других, одна из которых ведёт строительство трассы «Таврида».

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