Ротару не приехала на «Песню года» из-за военного положения на Украине

Певица София Ротару отказалась от выступления в праздничном концерте «Песня года» в Москве, который прошел в «Олимпийском» 1 декабря. Артистка должна была исполнить две песни, однако ее представитель отменил выступление.

Как пишет kp.ru, звонок организаторам концерта поступил в тот же день, когда Украина ввела военное положение. Представитель Ротару причину отмены выступления не назвал, но подтвердил, что ее не будет.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что 71-летнюю артистку нельзя осуждать за ее решение. Он добавил, что Ротару стала заложницей украинской псевдо-демократии, а по факту – диктатуры, которую устроили в стране Порошенко и его команда.

Напомним, Ротату участвовала в «Песне года» 43 раза, в том числе в 2014 году, когда началась война в Донбассе, пишут «Известия».