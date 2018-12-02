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Ротару не приехала на «Песню года» из-за военного положения на Украине

2 Декабря 2018 в 11:21
Ротару не приехала на «Песню года» из-за военного положения на Украине

Певица София Ротару отказалась от выступления в праздничном концерте «Песня года» в Москве, который прошел в «Олимпийском» 1 декабря. Артистка должна была исполнить две песни, однако ее представитель отменил выступление.

Как пишет kp.ru, звонок организаторам концерта поступил в тот же день, когда Украина ввела военное положение. Представитель Ротару причину отмены выступления не назвал, но подтвердил, что ее не будет.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что 71-летнюю артистку нельзя осуждать за ее решение. Он добавил, что Ротару стала заложницей украинской псевдо-демократии, а по факту – диктатуры, которую устроили в стране Порошенко и его команда.

Напомним, Ротату участвовала в «Песне года» 43 раза, в том числе в 2014 году, когда началась война в Донбассе, пишут «Известия».

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