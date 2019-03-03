Росздравнадзор выявил нарушения в 70% клиник пластической хирургии

Росздравнадзор выявил нарушения в большинстве отечественных клиник, которые предоставляют услуги по пластической хирургии. Отклонения от санитарных и иных требований выявлены в 70% учреждений, говорится в отчете ведомства.

Проверки Росздравнадзора в 2018 году прошли в 1257 клиниках пластической хирургии. Из них 71,8%, или 903 организации, являются частными

Сотрудники ведомства выявили 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии.

Ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе НСН заявляла, что клиника, которая предлагала услугу по женскому обрезанию для девочек 5-12 лет, попытается уничтожить все улики до прихода правоохранителей.

