Воскресенье
03 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

Росздравнадзор выявил нарушения в 70% клиник пластической хирургии

3 Марта 2019 в 15:53
Росздравнадзор выявил нарушения в 70% клиник пластической хирургии

Росздравнадзор выявил нарушения в большинстве отечественных клиник, которые предоставляют услуги по пластической хирургии. Отклонения от санитарных и иных требований выявлены в 70% учреждений, говорится в отчете ведомства.

Проверки Росздравнадзора в 2018 году прошли в 1257 клиниках пластической хирургии. Из них 71,8%, или 903 организации, являются частными

Сотрудники ведомства выявили 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии.

Ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе НСН заявляла, что клиника, которая предлагала услугу по женскому обрезанию для девочек 5-12 лет, попытается уничтожить все улики до прихода правоохранителей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.