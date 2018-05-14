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Ростуризм выяснил, куда россияне ездили в мае отдыхать

14 Мая 2018 в 11:08
Ростуризм выяснил, куда россияне ездили в мае отдыхать

Ростуризм назвал самые массовые среди россиян направления на майские праздники. По сообщению ведомства, в этом году Россия вошла в топ-3 популярных направлений. По словам главы ведомства Олега Сафонова, это связано с тем, что авиаперевозчики сохранили доступные цены на билеты по внутрироссийским направлениям. Кроме того, на 10—15% увеличилось число бюджетных пакетных туров по стране, передает «Газета.ру». Сафонов также отметил, что российские курорты привлекают туристов выросшим уровнем сервиса, интересными предложениями и проведением событийных мероприятий.

С 1 по 10 мая рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

По сведениям Ростуризма, наиболее популярными городами для посещения в мае стали Сочи, Симферополь, Краснодар, Санкт-Петербург и Калининград, отмечает RT.

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