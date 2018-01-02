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Ростуризм выпустил предупреждение для россиян, отправляющихся в Иран

2 Января 2018 в 16:00
Ростуризм выпустил предупреждение для россиян, отправляющихся в Иран

Туроператорам, реализующим туры в Иран, необходимо учитывать охватившие страну акции протеста и предупреждать об этом туристов. С такими рекомендациями 2 января выступил Ростуризм.

«По информации ведомства, имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Некоторые из демонстрантов вооружены, не менее шести человек погибли. <…> Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов - учитывать данную информацию при планировании своих поездок», - говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме призвали соотечественников, находящихся в Иране, избегать мест массового скопления людей и всегда сохранять бдительность.

Напомним, беспорядки начались в Иране 28 декабря. По данным на 2 января, погибло 20 человек.

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