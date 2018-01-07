Ростуризм предупредил россиян о риске наводнений в Европе

Российским гражданам, находящимся в Германии и во Франции, при планировании поездок необходимо учитывать метеорологическую обстановку и соблюдать меры личной безопасности в связи с высокой угрозой наводнений. Такое предупреждение опубликовал 7 января Ростуризм.

В связи с угрозой наводнений в Европе ведомство обязало туроператоров информировать клиентов, отправляющихся на отдых в страны ЕС.

Как сообщили ранее в Ситуационно-кризисном центре МИД РФ, после прохождения циклона уровень воды в реках Германии и Франции поднялся до критической отметки, пишет ТАСС.