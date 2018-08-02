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Ростуризм не знает о пострадавших россиянах в ДТП в Белорусии

2 Августа 2018 в 16:02
Ростуризм не знает о пострадавших россиянах в ДТП в Белорусии
В Ростуризм не поступало данных о пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России. Авария произошла сегодня утром. Следовавший из Киева в Таллин автобус перевернулся в Оршанском районе. В салоне находились 53 пассажира — среди них граждане России, Украины и Молдавии.

По предварительным данным, водитель уснул за рулём и наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся. Госпитализированы 12 человек.

После осмотра медиками большую часть из них отпустили. Серьёзных травм ни у кого нет, пишет «Русская планета».

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