Роструд назвал непогоду уважительной причиной для опоздания на работу

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу в том случае, если в этом виноваты сложные погодные условия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замруководителя ведомства Иван Шкловец.

Он отметил, что перед дисциплинарным взысканием от работника необходимо потребовать письменное объяснение. Если выяснится, что причина опоздания сотрудника уважительная, например, сложности в работе общественного транспорта, которые были вызваны непогодой, то он не может быть привлечен к ответственности.

Добавим, из-за сильнейших снегопадов, которые обрушились на центральную Россию, в последние два дня в усиленном режиме работают энергетики, дорожные службы и спасатели. Как сообщает Ura.ru, ссылаясь на слова мэра столицы Сергея Собянина, в Москве аномальный снегопад повалил более двух тысяч деревьев. Никто из жителей мегаполиса не пострадал.