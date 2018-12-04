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Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

4 Декабря 2018 в 12:44
Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

Последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной. Как пишет RT, ссылаясь на Роструд, она продлится с понедельника по субботу. В ведомстве пояснили, что такая схема была выбрана для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы. Таким образом, выходной день с субботы, 29 декабря, перенесён на понедельник, 31 число.

Напомним, россиян ждут десять дней новогодних каникул: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019. Первым рабочим днём Нового года станет 9 число.

Между тем, Минздрав рекомендует россиянам не ограничивать себя в еде на Новый год. Как отмечает Ura.ru, главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что в том случае, если у человека нет серьёзных недугов, он может позволить себе во время праздников всё «самое вкусное, хорошее, нарядное и приятное».

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