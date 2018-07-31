Ростовскому насильнику детей грозит пожизненное заключение

48-летнему мужчине, который регулярно насиловал внуков своей сожительницы, грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение. Об этом «Телеканалу 360» сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По версии следствия, безработный мужчина в течение трех лет насиловал внуков своей сожительницы – девятилетнего мальчика и девочек трех, семи и восьми лет.

Отмечается, что Николай Ш., проживающий в поселке Черевково, имеет судимость за развратные действия в отношении несовершеннолетних, и против него заведено уголовное дело по соответствующей статье.