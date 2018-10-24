«Ростеху» передали акции Объединенной авиастроительной корпорации

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации, находившихся в федеральной собственности, «Ростеху». Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ру.

Передача акций должна пройти в течение 18 месяцев.

Ранее НСН сообщила, что глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, что мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов.

По словам главы госкорпорации, «очень красивым получился мотоцикл». Чемезов подчеркнул, что по своим характеристикам разработка не уступает западным образцам.