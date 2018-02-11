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Ростех готов продать С-400 в США. Госдума обеспокоена

11 Февраля 2018 в 15:02
Ростех готов продать С-400 в США. Госдума обеспокоена

Зенитно-ракетный комплекс С-400 не является системой нападения, значит, его можно продать даже американцам, если они захотят. Такое заявление сделал американским СМИ глава Ростеха Сергей Чемезов.

Он отметил, что с точки зрения безопасности не видит для совершения такой сделки никаких проблем, пишет Газета.ру

А вот в Госдуме настроены не так оптимистично. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает, что такой шаг требует серьезной проработки и осмысления. Депутат отметил, что С-400 представляет собой один из передовых видов российского вооружения и не стоит отдавать его США, которые проводят в отношении России недружественную политику, пишет РИА Новости.

 

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