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Росстат заставят изменить подсчёт реальных доходов

13 Марта 2019 в 09:09
Росстат заставят изменить подсчёт реальных доходов

Федеральная служба государственной статистики должна будет рассмотреть возможность изменения методики расчета реальных доходов граждан. Об этом сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин. Он дал обещание, что обсуждение будет максимально публичным. 

Причём, как отмечает Ura.ru, не так давно Орешкин выступал против изменений в работе Росстата. Однако подсчёты ведомства вызывают много вопросов. 

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Реальные доходы населения снижаются пятый год подряд, нарушая позитивные прогнозы Минэкономразвития. Так, согласно Росстату, по итогам 2018 года реальные доходы сократились на 0,2%. При этом по расчётам Минэкономразвития, они должны были вырасти ​на 3,4%.

Статистика также расходится с реальными зарплатами и с оборотом розничной торговли. Ранее в эфире НСН экономисты разошлись в оценке причин падения доходов россиян.

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