Москва вошла в тройку регионов с самым доступным бензином

Росстат перечислил регионы с самым доступным для жителей бензином. Возглавил список Ямало-Ненецкий АО. Там автовладельцы могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тысяч литров в месяц. На втором месте рейтинга находится Москва — 1,6 тысячи литров, на третьем - Чукотский АО — 1,599 тысячи литров.

Самым дорогим оказался бензин для жителей Северного Кавказа – они могут приобрести его в 3 раза меньше, чем жители ЯНАО. Менее 500 литров бензина могут позволить себе жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской Республики.

По данным Росстата на июнь 2018 года бензин АИ-92 самый дорогой в Калмыкии, Алтайском крае и в Крыму, отмечает Ura.ru.

Между тем, по ценам топливо в разных регионах отличается примерно на 30%.