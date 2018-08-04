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Росстат отчитался о росте средней зарплаты в стране

4 Августа 2018 в 17:50
Росстат отчитался о росте средней зарплаты в стране

Номинальная средняя начисленная заработная плата в Российской Федерации выросла за первые шесть месяцев 2018 года на 11,2 % по сравнению с первой половиной 2017. Она составила 42 тысячи, 600 рублей. Как передает РИА Новости, такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики в отчёте о социально-экономическом положении страны. Кроме того, номинальная зарплата оказался на 8% больше средней за весь 2017 год.

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При этом реальные доходы населения, то есть та сумма, которая остается на руках после уплаты налога и других необходимых платежей с учётом инфляции, увеличились всего лишь на 1,6 %. Эта сумма составляет 30,5 тысяч рублей.

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