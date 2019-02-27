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Росстат назвал основную причину смертности российских женщин

27 Февраля 2019 в 09:45
Росстат назвал основную причину смертности российских женщин
По данным Росстата основная причина смертности российских женщин — возникновение новообразований органов и тканей. От онкологических заболеваний умерли почти 20 тысячи женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет).

Это почти треть от общего числа, зафиксированных в это время смертей.

Также, как пишет Ura.ru, женщины умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. На третьем месте идут ДТП и несчастные случаи.

От заболеваний органов дыхания умерли 2,5 тысячи женщин, уточняет RT.

Больше 100 тысяч российских мужчин трудоспособного возраста ушли из жизни из-за проблем с кровообращением.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН призвал людей не бояться инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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