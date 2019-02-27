Росстат назвал основную причину смертности российских женщин

Это почти треть от общего числа, зафиксированных в это время смертей.
Также, как пишет Ura.ru, женщины умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. На третьем месте идут ДТП и несчастные случаи.
От заболеваний органов дыхания умерли 2,5 тысячи женщин, уточняет RT.
Больше 100 тысяч российских мужчин трудоспособного возраста ушли из жизни из-за проблем с кровообращением.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН призвал людей не бояться инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью.