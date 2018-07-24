Росстат: Население России вырастет до 157 млн человек

Росстат обновил демографический прогноз до 2036 года. По оптимистическому варианту через 18 лет в стране будет жить 157 млн человек. Прогноз обновили с учётом госпрограммы «Развитие здравоохранения», которая была принята в конце прошлого года.

В предыдущей версии документа прогнозировался прирост населения до 154 млн.

Специалисты Росстатата ожидают постоянное увеличение естественного прироста населения за счёт роста продолжительности жизни и снижения смертности. По их оценке, к 2035 году этот показатель составит 349 тыс. человек за год. Как ранее заявлял президент страны Владимир Путин, программа увеличения продолжительности жизни является приоритетной для государства.

RT напоминает, что ООН в своих оценках дает негативный прогноз, согласно которому население России сократится к 2050 году до 132,7 млн человек.