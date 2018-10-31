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Россию призвали остановить выборы в Донбассе

31 Октября 2018 в 00:14
Россию призвали остановить выборы в Донбассе

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания, Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором заявили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс, передает РИА «Новости».

Выборы главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики состоятся в любом случае, а обсуждение этого процесса в ООН вызывает недоумение, говорится в заявлении врио главы ДНР Дениса Пушилина, размещенном на сайте Донецкого агентства новостей.

Ранее НСН сообщала, что временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин подал документы в ЦИК республики, чтобы принять участие в выборах на пост главы ДНР.

Выборы глав самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик состоятся в ноябре. В Киеве уже пообещали не признавать итоги голосования.

Напомним, экс-глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар». 7 сентября парламент республики принял решение назначить в качестве временно исполняющего обязанности главы Дениса Пушилина.

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