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Россию подозревают в кибератаке на австралийский парламент

18 Февраля 2019 в 06:56
Россию подозревают в кибератаке на австралийский парламент

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что кибератака, задевшая сети основных политических партий страны, была выполнена иностранным правительством. При этом австралийский премьер не стал называть подозреваемых, но аналитики, как сообщает Reuters, называют Россию одним из наиболее вероятных виновных, передает НСН.

Моррисон заявил парламенту страны, что эксперты по кибербезопасности пришли к выводу о том, что ответственным за кибератаку на сети основных политических партий выступает какое-то государство. Глава Центра по международной киберполитике в Автсралийском институте стратегической политике Фергус Хансон назвал главными подозреваемыми Россию, Китай и Иран.

«Если подумать о мотиве, то приходится говорить, что Китай является главным подозреваемым, но в то же время, не стоит вычеркивать Россию [из списка подозреваемых]», — сказал аналитик.

Напомним, что о попытке взлома компьютерной сети федерального парламента Австралии стало известно 8 февраля. 

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