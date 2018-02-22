Россию обвинили в дезинформационной кампании против номинанта на Оскар

Создатель документального фильма «Последние люди Алеппо», Ферас Файад считает, что его кино вызвало гнев президента России Владимира Путина, пишет американская газета The New York Times.

Издание сообщает, что российские СМИ обвинили мистера Файада в «спонсированной Западом пропаганде», и теперь документалист не уверен в шансах своего произведения в номинации на премию Киноакадемии.

«Может быть преувеличением предполагать, что члены Киноакадемии следят за российскими сайтами новостей, но мистер Файад верит, что недоброжелатели, с их рвением дискредитировать Белые шлемы, так же нацелены подорвать шансы его фильма на Оскар», - пишет The New York Times.