Российскую сборную в Пхенчхане поддержат 58 ветеранов-олимпийцев

На олимпийских трибунах в Пхенчхане российских атлетов будут поддерживать призеры ОИ прошлых лет. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Он отметил, что сейчас составляется список из 58 фамилий, который будет утвержден в ближайшее время.

«Поездка состоится в полном объеме. Не хотел бы сейчас называть фамилии, но там будут яркие, известные в мире спорта и не только имена», — сказал Катушев, слова которого приводит Газета.ру

Он добавил, что билеты в Пхенчхан уже куплены, пребывание зарезервировано.

Катушев подчеркнул, что решение МОК, запрещающее носить российскую символику на форме, не касается ветеранов-олимпийцев.