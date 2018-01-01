Понедельник
01 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Российскую сборную в Пхенчхане поддержат 58 ветеранов-олимпийцев

1 Января 2018 в 16:29
Российскую сборную в Пхенчхане поддержат 58 ветеранов-олимпийцев

На олимпийских трибунах в Пхенчхане российских атлетов будут поддерживать призеры ОИ прошлых лет. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Он отметил, что сейчас составляется список из 58 фамилий, который будет утвержден в ближайшее время.

«Поездка состоится в полном объеме. Не хотел бы сейчас называть фамилии, но там будут яркие, известные в мире спорта и не только имена», — сказал Катушев, слова которого приводит Газета.ру

Он добавил, что билеты в Пхенчхан уже куплены, пребывание зарезервировано.

Катушев подчеркнул, что решение МОК, запрещающее носить российскую символику на форме, не касается ветеранов-олимпийцев.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.