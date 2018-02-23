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Российскую бобслеистку Сергееву заподозрили в употреблении допинга

23 Февраля 2018 в 12:48
Российскую бобслеистку Сергееву заподозрили в употреблении допинга

Допинговые офицеры в Пхенчхане заявили о подозрениях на нарушение антидопинговых правил российской бобслеисткой Надеждой Сергеевой. Об этом сообщили в пятницу СМИ.

Отмечается, что в крови спортсменки был найден сердечный препарат,  однако речь идет не о мельдонии.

Бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двоек на ОИ-2018, пишет  «Спорт-Экспресс».

Ранее в употреблении допинга обвинили российского керлингиста Александра Крушельницкого. В его пробе был обнаружен мельдоний. У Крушельницкого и его партнерши Анастасии Брызгаловой отняли бронзовую медаль ОИ-2018 в дабл-миксте. Сам спортсмен уверен, что препарат ему подмешали и он намерен это доказать.
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